Загитова считает, что без провалов нет развития человека

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.

«Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. Каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился. Потому что без этого нет развития человека», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спортсменка оговорилась во время интервью. Она заявила, что ей «безызбежно» приходится смотреть хоккейные матчи, так как её отец — тренер. Позже она выпустила мерч с этим словом.

Ранее сообщалось, что Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера.