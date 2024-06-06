Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера
- РИА Новости
«Сейчас идёт подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — цитирует фигуристку ТАСС.
В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой.
Напомним, что 21-летняя фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.
Ранее сообщалось, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы.