Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что собирается попробовать себя в тренерской деятельности.

«Сейчас идёт подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — цитирует фигуристку ТАСС.

В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой.

Напомним, что 21-летняя фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы.