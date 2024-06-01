Италия забила два гола Албании на Евро за пять минут

Италия повела в счёте в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с Албанией.

Итальянцы пропустили на первой минуте матча. Но на 11-й минуте Алессандро Бастони сравнял счёт.

А уже через пять минут Николо Барелла забил второй гол команды. Судья Феликс Цвайер хотел пересмотреть эпизод на наличие офсайда, но не стал отменять взятие ворот.

Счёт 2:1 в пользу Италии. Игра проходит в Дортмунде.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро.