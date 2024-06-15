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МИД Мексики: Россию должны включить в переговоры о мире на Украине

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Россия должна быть включена в переговоры о мирном урегулировании на Украине, заявили в МИД Мексики.

«Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговоры о мире при поддержке Устава ООН», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Глава мексиканского МИД Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.

В МИД Турции отметили, что конференция по Украине была бы более результативна с Россией.

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