МИД Мексики: Россию должны включить в переговоры о мире на Украине
«Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговоры о мире при поддержке Устава ООН», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Глава мексиканского МИД Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.
В МИД Турции отметили, что конференция по Украине была бы более результативна с Россией.