Российская инициатива о мирном урегулировании на Украине была встречена провокацией со стороны НАТО, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«От высокопоставленного чиновника НАТО в прессе появилась информация, что альянс готов мобилизовать более 300 тыс. солдат против России. Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, оно выбирает... возможную мировую войну», — сказал он РИА Новости.

Филиппо подчеркнул, что в альянсе ответили на предложение России провокацией, и сравнил реакцию НАТО с ситуацией в марте 2022 года и с первым предложением мира в Стамбуле.

«Тогда мы почти достигли мира, но НАТО, отправив Бориса Джонсона, сорвало сделку и запретило Зеленскому подписывать мирное соглашение», — сказал он.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», и даст обязательство не вступать в НАТО.

Как позднее отметил помощник президента России Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.