Удушение американской дипломатии: FP о решении Москвы выслать дипломатов США из страны
Неспешное удушение американской дипломатии в России продолжается: российское правительство приказало всем американским дипломатам, которые находились в стране более трёх лет, покинуть её к концу января. Подобное решение стало очередным ударом по американо-российским отношениям — которые и так на данный момент выглядят достаточно неприглядно, пишет Foreign Policy.
Правительство президента России Владимира Путина уже заставило США урезать количество дипломатов в этой стране в этом году, а также запретило нанимать сотрудников на местах для выполнения вспомогательных работ. По этой причине США были вынуждены закрыть в России два консульства, в то время как рутинная дипломатическая работа оказалась парализована.
При этом время для подобных шагов было выбрано достаточно неудачно. О высылке дипломатов стало известно незадолго до встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Стокгольме. Подобное решение Москвы омрачило переговоры двух дипломатов и стало серьёзным препятствием для усилий администрации Байдена по снижению напряжённости в отношениях с Москвой.
Что же касается встречи Блинкена и Лаврова, то, если не считать плачевного состояния российско-американских отношений, на повестке дня переговоров стояла в основном Украина. Ранее Россия собрала военную группировку численностью более чем 100 тыс. солдат на украинской границе, что привело к росту опасений по поводу нового российского вторжения.
«Если Москва изберёт путь военной эскалации, то госсекретарь ясно дал понять, что Соединённые Штаты и наши союзники готовы сделать так, чтобы такой шаг повлёк за собой значительные последствия», — заявил по этому поводу представитель Госдепартамента Нед Прайс.
На данный момент пока неясно, собирается ли Россия вторгаться на Украину. Вместе с тем НАТО попыталось предостеречь Москву от подобных решений, а также продемонстрировало солидарность с Киевом. В частности, Блинкен прибыл в Стокгольм из Латвии, где на этой неделе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Там Блинкен заявил, что в свете российской агрессии западный альянс планирует «усилить свою оборону на восточном фланге».
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