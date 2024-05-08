Жители ХМАО расскажут о родственниках-героях благодаря Полотну Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Активисты «Молодой гвардии» подготовили четырёхметровое Полотно Победы, на котором жители окружной столицы могут оставить записи о родственниках», — рассказали в мэрии.
Там также отметили, что данный проект позволит сохранить историческую память о семьях, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.