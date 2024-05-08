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Жители ХМАО расскажут о родственниках-героях благодаря Полотну Победы

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В Ханты-Мансийске 9 мая горожане смогут оставить записи о своих родственниках и ветеранах Великой Отечественной войны на Полотне Победы.
Жители ХМАО расскажут о родственниках-героях благодаря Полотну Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Активисты «Молодой гвардии» подготовили четырёхметровое Полотно Победы, на котором жители окружной столицы могут оставить записи о родственниках», — рассказали в мэрии.

Там также отметили, что данный проект позволит сохранить историческую память о семьях, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.

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