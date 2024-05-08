Жители ХМАО расскажут о родственниках-героях благодаря Полотну Победы

В Ханты-Мансийске 9 мая горожане смогут оставить записи о своих родственниках и ветеранах Великой Отечественной войны на Полотне Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Активисты «Молодой гвардии» подготовили четырёхметровое Полотно Победы, на котором жители окружной столицы могут оставить записи о родственниках», — рассказали в мэрии.

Там также отметили, что данный проект позволит сохранить историческую память о семьях, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.