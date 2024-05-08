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Психолог Самбурский рассказал, как наладить режим после длинных праздников

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Психолог Станислав Самбурский рассказал, как вернуться к привычному режиму после длинных праздников.
Психолог Самбурский рассказал, как наладить режим после длинных праздников
  • Gettyimages.ru

«Важно понимать: психическое состояние во многом зависит от физического. Сначала приводим в порядок тело, потом — заботимся о душе. Даже если вы эмоционально отдохнули и голова готова к работе, то тело после смены ритма на отдых почти всегда испытывает проблемы с возвращением в рутину», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, организму нужна постепенная адаптация. Например, за пару дней до возобновления работы стоит начинать ложиться спать до полуночи. Также рекомендуется перейти на более лёгкую и полезную еду. Кроме того, Самбурский отметил пользу физических нагрузок.

На самой работе эксперт советует не взваливать на себя сразу много задач.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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