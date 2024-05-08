Захарова заявила, что власти Великобритании захлёбываются в русофобии

Власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала враждебные шаги со стороны британского правительства.

«Действия властей Великобритании, которые буквально захлёбываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении», — сказала дипломат.

Захарова напомнила о предупреждениях в адрес Лондона, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».