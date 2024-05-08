Британия вышлет военного атташе России
- AP
«(Россия. — RT) даст адекватный ответ», — сказала дипломат, её слова приводит РИА Новости.
О том, что Лондон высылает российского военного атташе, ранее заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли.
«Мы выдворим российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки», — сказал министр, его слова приводит The Guardian.
Глава МВД отметил, что это решение является реакцией на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».