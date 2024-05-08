Британия вышлет военного атташе России

Великобритания высылает военного атташе Российской Федерации. Как заявила РИА Новости представитель российского МИД Мария Захарова, Москва даст на это адекватный ответ.

«(Россия. — RT) даст адекватный ответ», — сказала дипломат, её слова приводит РИА Новости.

О том, что Лондон высылает российского военного атташе, ранее заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли.

«Мы выдворим российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки», — сказал министр, его слова приводит The Guardian.

Глава МВД отметил, что это решение является реакцией на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».