Аэропорт Элисты в конце мая начнёт принимать рейсы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Росавиация.
«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.
Следующим этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полёты в Сочи и Екатеринбург.
Ранее правительство России сообщило, что международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров 3 мая, его пропускная способность составит 12 взлётно-посадочных операций в час.