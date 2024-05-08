RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Элисты в конце мая начнёт принимать рейсы

Короткая ссылка
Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, авиакомпания Red Wings начнёт выполнять рейсы из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолётах Superjet 100.
Аэропорт Элисты в конце мая начнёт принимать рейсы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Росавиация.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

Следующим этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полёты в Сочи и Екатеринбург.

Ранее правительство России сообщило, что международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров 3 мая, его пропускная способность составит 12 взлётно-посадочных операций в час.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить