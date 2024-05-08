Аэропорт Элисты в конце мая начнёт принимать рейсы

Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, авиакомпания Red Wings начнёт выполнять рейсы из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолётах Superjet 100.

Об этом сообщает Росавиация.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

Следующим этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полёты в Сочи и Екатеринбург.

Ранее правительство России сообщило, что международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров 3 мая, его пропускная способность составит 12 взлётно-посадочных операций в час.