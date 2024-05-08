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Пушилин сообщил о смерти мирного жителя ДНР и ранении ещё четырёх при обстрелах

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти мирного жителя республики и четырёх пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ.
Пушилин сообщил о смерти мирного жителя ДНР и ранении ещё четырёх при обстрелах
  • РИА Новости

«В населённом пункте Красная Поляна Великоновосёлковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 г.р. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 г.р., девушка 2004 г.р., парень 2001 г.р.», — заявил он.

Ещё один мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета во Владимировке.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке, заявили в ведомстве.

Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области.

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