Психолог Девятка посоветовала вести еженедельный график

Психолог Анна Девятка посоветовала вести еженедельный график, чтобы обеспечить баланс работы и отдыха.

«Умение планировать, умение достигать целей, подводить итоги, двигаться к цели в течение длительного времени, планируя их в графике, — всё это критерии успешности. Планировать также надо и отдых, чтобы были силы для достижения целей, чтобы не уйти в трудоголизм и не выгореть», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно регулярно делать в своей жизни маленькие шаги, связанные с препятствиями, преодоление которых будет интересным и достаточно сложным.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.