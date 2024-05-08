RT в Telegram
Подпишись

Психолог Девятка посоветовала вести еженедельный график

Короткая ссылка
Психолог Анна Девятка посоветовала вести еженедельный график, чтобы обеспечить баланс работы и отдыха.
Психолог Девятка посоветовала вести еженедельный график
  • Gettyimages.ru

«Умение планировать, умение достигать целей, подводить итоги, двигаться к цели в течение длительного времени, планируя их в графике, — всё это критерии успешности. Планировать также надо и отдых, чтобы были силы для достижения целей, чтобы не уйти в трудоголизм и не выгореть», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно регулярно делать в своей жизни маленькие шаги, связанные с препятствиями, преодоление которых будет интересным и достаточно сложным.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить