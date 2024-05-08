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В Тюменской области благоустроят семь территорий по итогам голосования жителей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о предстоящем благоустройстве семи территорий региона, выбранных по итогам всероссийского онлайн-голосования.
В Тюменской области благоустроят семь территорий по итогам голосования жителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования жителей будут благоустроены семь территорий. Пять в Тюмени и ещё по одной в Ишиме и Тобольске», — сказал Моор.

В голосовании приняли участие более 138 тыс. жителей региона.

Работы по благоустройству проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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