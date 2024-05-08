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Траты россиян на заказ блюд и продуктов онлайн выросли на 25%

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Согласно новому исследованию, траты россиян на заказ блюд и продуктов онлайн в январе — апреле 2024 года выросли на 25% и составили 20 тыс. рублей в месяц на семью.
Траты россиян на заказ блюд и продуктов онлайн выросли на 25%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «Даркстор у дома» (резидент «Сколково»).

Больше всего на продукты и готовые блюда в месяц тратят в Москве (35 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (33 тыс.) и Краснодарском крае (25 тыс.).

Среди причин, по которым люди стали чаще заказывать еду на дом, — нежелание тратить время на готовку и удовлетворённость ценами на готовые блюда.

Ранее сообщалось, что большинство россиян готовы платить за доставку товаров до дома.

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