Большинство россиян готовы платить за доставку товаров до дома
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Даркстор у дома».
Из второй группы респондентов 51% могут потратить средства на курьера, если ждать товар нужно менее двух дней, а 38% готовы заплатить только за экспресс-доставку.
По словам 54%, они пользуются платной доставкой лишь при особых обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что у россиян почти на 40% вырос спрос на онлайн-покупки. Средний чек покупок составляет порядка 2 тыс. рублей.