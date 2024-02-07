Большинство россиян готовы платить за доставку товаров до дома

Новое исследование показало, что 22% россиян не готовы платить за доставку из интернет-магазинов и маркетплейсов ни при каких обстоятельствах, а 78% могут оплатить доставку в той или иной ситуации.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Даркстор у дома».

Из второй группы респондентов 51% могут потратить средства на курьера, если ждать товар нужно менее двух дней, а 38% готовы заплатить только за экспресс-доставку.

По словам 54%, они пользуются платной доставкой лишь при особых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что у россиян почти на 40% вырос спрос на онлайн-покупки. Средний чек покупок составляет порядка 2 тыс. рублей.