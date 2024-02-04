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Исследование: в 2023 году спрос на онлайн-покупки вырос на 40%

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RT
У россиян почти на 40% вырос спрос на онлайн-покупки. Средний чек покупок составляет порядка 2 тыс. рублей.
Исследование: в 2023 году спрос на онлайн-покупки вырос на 40%
  • Gettyimages.ru

За год, как отмечается в исследовании, пользователи сделали свыше 15,5 млн заказов. Самый высокий средний чек заказов (2097 рублей) оказался в четвёртом квартале, тогда как в 2022 году — во втором (1919 рублей). В топ городов по количеству заказов в 2023 году попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Воронеж. 

Чаще всего заказывали товары из продовольственных отделов. Абсолютным лидером по числу заказов стало молоко, популярностью пользовались также помидоры, огурцы, курица, колбаса, картофель и сметана. 

По результатам исследования сервиса экспресс-доставки «Перекрёстка», с которыми ознакомился RT, на 74% выросло количество заказов с готовой едой.

Согласно аналитикам, в 2023 году лидировали различные виды салатов, основных блюд и завтраков, когда как в 2022 году наибольшим спросом пользовалась сладкая выпечка.

Кроме того, по данным исследования, женщины заказывали продукты на дом в четыре раза чаще, чем мужчины. При этом средний чек среди женщин выше почти на 10%. 

Ранее стало известно, что в России в декабре 2023 — январе 2024 года выросли продажи кондиционеров на 35% в денежном выражении по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

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