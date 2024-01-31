В России на треть выросли продажи кондиционеров в декабре и январе

В России в декабре 2023 — январе 2024 года выросли продажи кондиционеров на 35% в денежном выражении по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен. Кроме того, такие кондиционеры могут заменить обогревательные приборы зимой», — заявили в компании.

Отмечается, что при этом средняя цена техники выросла на 7% — до 23 370 рублей.

Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах.