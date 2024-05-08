В МИД России рекомендовали россиянам учитывать риски при поездках в Мексику

В МИД России рекомендовали россиянам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines выступила с предложением аннулировать билеты на рейсы из России в Мексику.

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США давят на Мексику в вопросе недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.