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Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику

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Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута.
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Речь идёт об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится», — сообщили в АТОР.

Ранее вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян в беседе с RT прокомментировал остановку продаж билетов турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в Мексику из России.

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