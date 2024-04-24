Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику
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Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Речь идёт об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится», — сообщили в АТОР.
Ранее вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян в беседе с RT прокомментировал остановку продаж билетов турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в Мексику из России.