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В АТОР не считают критической ситуацию с продажей билетов в Мексику из России

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Анастасия Белоусова
Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян в беседе с RT прокомментировал остановку продаж билетов турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в Мексику из России.
В АТОР не считают критической ситуацию с продажей билетов в Мексику из России
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

«Мы видим, что турецкий перевозчик вместо того, чтобы разобраться в причинах, которые приводили к снятию россиян с рейсов, принял решение приостановить продажу билетов из России в Мексику. При этом оставил возможность покупать отдельно билеты уже с вылетом из Стамбула. На мой взгляд, это попытка избежать проблем, которые будут в любом случае у перевозчиков в связи с недопуском пассажиров на рейсы», — отметил собеседник RT.

При этом он подчеркнул, что сама по себе ситуация «не критическая».

«Потому что есть другие варианты стыковок на Ближнем Востоке, через Европу и, соответственно, просто усложняется для ряда регионов, где была полётная программа Turkish Airlines, теперь возможность покупки билетов в Мексику», — заключил Мурадян.

Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российская и турецкая стороны решат проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines.

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