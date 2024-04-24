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Песков: убеждены в решении проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российская и турецкая стороны решат проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines.
Песков: убеждены в решении проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Очень активно работает наше дипломатическое ведомство. Активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос... Наше посольство в Анкаре работает. У нас очень конструктивные, дружественные отношения с турецкой стороной, и мы будем использовать эти отношения, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают», — сказал он.

Песков выразил уверенность, что дружественный характер отношений двух стран «позволит нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов».

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.

При этом российские дипломаты в Турции также посоветовали гражданам России на фоне отказов допустить на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд.

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