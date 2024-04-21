RT в Telegram
Подпишись

Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку

Короткая ссылка
Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.
Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учётом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — заявил он РИА Новости.

По словам российского дипломата, информация о сложившейся ситуации уже доведена официальными обращениями до руководства «Турецких авиалиний» в Стамбуле и Москве, а также до МИД Турции. В настоящий момент Россия ожидает реакции на обращения.

По данным агентства, причиной обращения стало то, что авиакомпания Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян. Причиной данных шагов указывается отсутствие багажа или «чистый» паспорт, при этом в некоторых случаях недопуск вообще никак не объясняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить