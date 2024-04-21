Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учётом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — заявил он РИА Новости.

По словам российского дипломата, информация о сложившейся ситуации уже доведена официальными обращениями до руководства «Турецких авиалиний» в Стамбуле и Москве, а также до МИД Турции. В настоящий момент Россия ожидает реакции на обращения.

По данным агентства, причиной обращения стало то, что авиакомпания Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян. Причиной данных шагов указывается отсутствие багажа или «чистый» паспорт, при этом в некоторых случаях недопуск вообще никак не объясняется.