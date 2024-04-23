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Посольство России советует при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

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Российские дипломаты в Турции посоветовали гражданам России на фоне отказов допустить на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд.
Посольство России советует при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Анкаре.

Отмечается, что авиакомпания Turkish Airlines продолжает отказывать в посадке на рейсы российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки. В частности, речь идёт о поездках в Аргентину, Бразилию, Мексику и Панаму.

При этом, подчеркнули в посольстве, сотрудники авиакомпании не предоставляют адекватных объяснений причин отказа.

«Рекомендуем подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба», — сказали в дипмиссии. 

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.

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