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В Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн 9 мая

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В Санкт-Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн в День Победы. Они будут гореть с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.
В Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн 9 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу.

«В эту важную дату праздничное оформление города дополнят световые проекции на фасадах, тематическая подсветка мостов. Также продолжится традиция зажжения факелов Ростральных колонн. Каждый из этих символов отзывается в сердце гордостью за наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших родную землю», — заявил губернатор Александр Беглов.

Также стало известно, что в Московской области привели в порядок более 60 памятников и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне и расположенных на лесных территориях, передаёт 360.ru со ссылкой на региональный Комлесхоз.

«К празднику Великой Победы памятные места, братские могилы и мемориалы, расположенные на лесном фонде Московской области, сотрудники Комлесхоза приводят в порядок. Не забывают лесничие о них и в течение года — территория окашивается, по необходимости делается мелкий ремонт», — отметил глава ведомства Евгений Агулов.

Ранее в ЯНАО рассказали о программе мероприятий в честь Дня Победы.

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