Воробьёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Накануне Дня Победы вместе с ребятами из Балашихинского лицея — его ученики лучше всех проявили себя во время акции «День добрых дел» — возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память героев минутой молчания», — заявил Воробьёв.

Также стало известно, что в Тюмени на мемориальном комплексе «Память» прошла церемония возложения цветов, передаёт «Вслух.ру». Среди участников мероприятия — ветераны, губернатор Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Завершили церемонию курсанты ТВИККУ, прошедшие маршем по площади.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.