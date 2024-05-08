RT в Telegram
Подпишись

Воробьёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Короткая ссылка
Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.
Воробьёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Накануне Дня Победы вместе с ребятами из Балашихинского лицея — его ученики лучше всех проявили себя во время акции «День добрых дел» — возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память героев минутой молчания», — заявил Воробьёв.

Также стало известно, что в Тюмени на мемориальном комплексе «Память» прошла церемония возложения цветов, передаёт «Вслух.ру». Среди участников мероприятия — ветераны, губернатор Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Завершили церемонию курсанты ТВИККУ, прошедшие маршем по площади.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить