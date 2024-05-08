Врач Морозова перечислила мифы о вакцинации
- РИА Новости
«Многие инфекции передаются независимо от соблюдения гигиены. Поэтому без прививки можно стать уязвимым ко многим заболеваниям», — прокомментировала эксперт в беседе с газетой «Известия» миф о том, что можно обойтись без вакцинации — достаточно соблюдать правила гигиены и санитарии.
По словам специалиста, также среди мифов часто упоминается, что почти все инфекции ликвидированы, вакцины опасны, лучше переболеть, чтобы сформировался иммунитет.
«Вакцинация — самый безопасный и эффективный способ профилактики против инфекций. Прививка задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к заболеваниям и укрепляет иммунитет путём выработки специфических антител. При этом вакцины содержат только убитые или ослабленные формы вирусов или бактерий, то есть они не приводят к заболеванию и его осложнениям впоследствии», — заявила врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.