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Врач Морозова перечислила мифы о вакцинации

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Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к.м.н. Екатерина Морозова назвала устойчивые предубеждения и мифы о вакцинации.
Врач Морозова перечислила мифы о вакцинации
  • РИА Новости

«Многие инфекции передаются независимо от соблюдения гигиены. Поэтому без прививки можно стать уязвимым ко многим заболеваниям», — прокомментировала эксперт в беседе с газетой «Известия» миф о том, что можно обойтись без вакцинации — достаточно соблюдать правила гигиены и санитарии.

По словам специалиста, также среди мифов часто упоминается, что почти все инфекции ликвидированы, вакцины опасны, лучше переболеть, чтобы сформировался иммунитет.

«Вакцинация — самый безопасный и эффективный способ профилактики против инфекций. Прививка задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к заболеваниям и укрепляет иммунитет путём выработки специфических антител. При этом вакцины содержат только убитые или ослабленные формы вирусов или бактерий, то есть они не приводят к заболеванию и его осложнениям впоследствии», — заявила врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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