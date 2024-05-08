Фёдор Емельяненко признался, что перешёл в MMA из-за нужды

Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, когда решился на переход в смешанные единоборства.

«Я входил в сборную России по самбо и дзюдо. Я понял, что готов к MMA, когда родилась моя дочь. Мне нужно было кормить семью. Когда дочь заболела, мне нужны были средства, чтобы купить ей лекарства. В конце 1990-х спорт в России переживал тяжёлое время. Будучи в сборной, у меня были трудности, чтобы содержать свою семью. Но я хотел остаться в спорте и представлять Россию. Тогда я увидел MMA и понял, что могу представлять свою родину и любимый вид спорта — самбо», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

В настоящий момент спортсмен находится в Сербии, где с 9 по 12 мая пройдёт чемпионат Европы по самбо.

Ранее Емельяненко рассказал, что он выходил на свои поединки под музыку сербских исполнителей.