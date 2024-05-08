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Фёдор Емельяненко: с первого дня я влюбился в самбо, и вот уже 36 лет в этом виде спорта

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Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, что он выходил на свои поединки под музыку сербских исполнителей.
Фёдор Емельяненко: с первого дня я влюбился в самбо, и вот уже 36 лет в этом виде спорта
  • РИА Новости

«Да, я выходил под «Гимн жизни Сербии». Я люблю эту песню. Она вдохновляет. Но на большую часть боёв я выходил под песню на слова Святого Николая Сербского «Вера вечна, вера славна». Это гимн нашей веры. Моя любимая песня», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Боец также ответил на вопрос, почему он стал заниматься самбо.

«В детстве мне мама предложила заниматься в секции по самбо и дзюдо. Она работала вместе с моим первым тренером. Я согласился. С первого дня я влюбился в этот вид спорта. Я проникся духом самбо. Вот уже 36 лет я в этом виде спорта», — отметил он.

Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Сербии с 9 по 12 мая.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что чувствует себя в Сербии, как на родине.

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