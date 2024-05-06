Фёдор Емельяненко: в Сербии я чувствую себя как на родине

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о возможном переезде из страны.

«Я никуда из России не переехал бы, я люблю свою родину. Если вдруг случится какой-то форс-мажор, то я, наверное, перееду в Сербию. Там я чувствую себя как на родине», — сказал Емельяненко казахстанскому YouTube-каналу.

Напомним, что боец завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Поединок состоялся 4 февраля 2023 года в США. За свою карьеру Емельяненко одержал победы в 40 боях, а также потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо в Сербии.