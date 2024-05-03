Фёдор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо в Сербии
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте международной Федерации самбо.
В ходе визита четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам посетит соревнования, проведёт мастер-класс для представителей различных видов единоборств и прочитает лекцию для студентов спортивных специальностей.
Чемпионат Европы пройдёт в Нови-Саде с 9 по 12 мая.
Ранее сообщалось, что Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой.