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Фёдор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо в Сербии

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Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко посетит континентальный турнир по самбо в Сербии.
Фёдор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо в Сербии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте международной Федерации самбо.

В ходе визита четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам посетит соревнования, проведёт мастер-класс для представителей различных видов единоборств и прочитает лекцию для студентов спортивных специальностей.

Чемпионат Европы пройдёт в Нови-Саде с 9 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой.

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