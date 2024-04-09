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Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян высказался о подготовке к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я провёл с ними две недели, и это было здорово. Фёдор большой, так что вместе мы не тренировались, но у него большая команда, в которой много легковесов. Я очень благодарен ему за это», — сказал Царукян в эфире The MMA Hour.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Александер Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры.

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