Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры
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«Арман — фаворит. Он имеет все навыки, чтобы забрать контроль над Оливейрой и победить. На чью победу ставить? Думаю, Арман победит, но и Оливейра имеет шансы на успех», — заявил он на своём YouTube-канале.
Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.
Ранее сообщалось, что Кори Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300.