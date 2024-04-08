Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры

Австралийский боец UFC Александер Волкановски назвал фаворита в поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Арман — фаворит. Он имеет все навыки, чтобы забрать контроль над Оливейрой и победить. На чью победу ставить? Думаю, Арман победит, но и Оливейра имеет шансы на успех», — заявил он на своём YouTube-канале.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Кори Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300.