Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300
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«Ух, это трудный выбор. Я ставлю на Царукяна. Думаю, он победит», — заявил Сэндхаген.
Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.
Ранее Царукян назвал ключевую причину поражения от Махачева в 2019 году.