Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300

Американский боец UFC Кори Сэндхаген сделал ставку на поединок между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Ух, это трудный выбор. Я ставлю на Царукяна. Думаю, он победит», — заявил Сэндхаген.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Царукян назвал ключевую причину поражения от Махачева в 2019 году.