Царукян назвал ключевую причину поражения от Махачева в 2019 году

Боец UFC Арман Царукян рассказал, почему проиграл в первом поединке чемпиону организации Исламу Махачеву.

«Эмоции — это мой враг. В боях, где я был эмоционален, я проигрывал. Допустим, с Исламом у меня были эмоции от дебюта в UFC. Хотелось что-то показать, доказать в борьбе», — заявил Царукян в интервью Red Corner MMA.

В 2019 году Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей в дебютном бою.

Следующий поединок Царукян проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель схватки сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.