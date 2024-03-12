Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300

Российский боец лёгкого веса Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Я собираюсь его нокаутировать, получить бонус и титульный бой, потому что пришло моё время. Дана сказал, что тот, кто выиграет этот бой, будет драться за титул», — сказал Царукян.

Поединок состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Ранее агент Царукяна заявил, что Арман должен победить Оливейру для реванша с Махачевым.