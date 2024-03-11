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Агент Царукяна считает, что Арман должен победить Оливейру для реванша с Махачевым

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Саят Абдрахманов, менеджер бойца Армана Царукяна, прокомментировал возможность реванша с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Всё зависит от того, на какую дату поставят защиту титула у Ислама. У Армана впереди важный бой с Оливейрой, его нужно выигрывать и тем самым застолбить место главного претендента», — цитирует агента ТАСС.

Следующий бой Царукян проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Рафаэль Физиев заявил, что Царукян способен остановить Махачева в реванше.

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