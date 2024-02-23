Физиев считает, что Царукян способен остановить Махачева в реванше

Боец UFC Рафаэль Физиев высказал мнение, что Арман Царукян может одолеть чемпиона UFC Ислама Махачева в реванше.

«Кто в лёгком весе может остановить Махачева? Тот же Арман. Он стилистически неудобен будет для Ислама, потому что у него хорошая борьба, хорошая защита от борьбы. Думаю, у Царукяна много шансов», — цитирует Физиева MMA.Metaratings.ru.

Следующий бой Царукян проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель схватки сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300.