Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300

Российский боец Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Я верю, что смогу задушить его в первом раунде. Моя цель — поехать туда и нокаутировать его в первом раунде, чтобы показать всем, что я заслуживаю титульный бой», — цитирует Царукяна MMAJunkie.

Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Ранее Оливейра отреагировал на проведение поединка с Царукяном на турнире UFC.