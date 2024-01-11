Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300
«Я верю, что смогу задушить его в первом раунде. Моя цель — поехать туда и нокаутировать его в первом раунде, чтобы показать всем, что я заслуживаю титульный бой», — цитирует Царукяна MMAJunkie.
Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.
Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
Ранее Оливейра отреагировал на проведение поединка с Царукяном на турнире UFC.