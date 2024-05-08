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Габулов: в нашем чемпионате один топ-тренер — Семак

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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов назвал топ-тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Габулов: в нашем чемпионате один топ-тренер — Семак
  • РИА Новости

«Чтобы стать топ-тренером, нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может. В нашем чемпионате один топ-тренер — Семак», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте расположился «Краснодар» (50). Третьим идёт «Динамо» (50).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.

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