Габулов: в нашем чемпионате один топ-тренер — Семак

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов назвал топ-тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Чтобы стать топ-тренером, нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может. В нашем чемпионате один топ-тренер — Семак», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте расположился «Краснодар» (50). Третьим идёт «Динамо» (50).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

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