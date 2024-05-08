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В Петербурге отменят разведение мостов в ночь на 10 мая

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В Санкт-Петербурге отменят разведение мостов в ночь на 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.
В Петербурге отменят разведение мостов в ночь на 10 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест».

«По сложившейся традиции и по правилам эксплуатации мостов и набережных в Петербурге, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни России», — рассказали в организации.

В ночь на 9 мая разводка мостов будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.

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