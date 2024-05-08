Польский судья Шмидт объяснил, почему уехал из страны

Польский судья Томаш Шмидт, который попросил политубежища в Белоруссии, объяснил, почему уехал из страны в интервью корреспонденту RT Косте Придыбайло.

По его словам, всё началось четыре года назад, когда, несмотря на сдержанное поведение, его политическая позиция «просочилась наверх».

«Начался процесс преследования. В тот момент, когда я стал получать угрозы, мои друзья сообщили мне, что польские спецслужбы фабрикуют документы, чтобы закрыть меня в тюрьме», — заявил Шмидт.

Он добавил, что чувствует себя в безопасности в Белоруссии, а в Польше его бы уже, «наверное, не было в живых».

8 мая стало известно, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне.