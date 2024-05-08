Специалист Сейт-Люманов прокомментировал динамику цен на жильё в марте — апреле

Генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость» Руслан Сейт-Люманов рассказал о динамике цен на жильё в марте — апреле.

Снижение цен на объекты могло достигать 15%, но стоимость реальных сделок могла отличаться от заявленных в рекламе, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Исходя из личных обстоятельств, продавец может согласиться на подобный дисконт. Однако, в среднем размер торга пока находится в тех же пределах, что и год назад», — сказал специалист.

По словам риелтора, в настоящее время идёт период активности так называемых «ловцов удачи».

По выставленным объектам недвижимости стали чаще звонить претенденты с предложением значительных скидок — до 25%.

«Возможно, кто-то и будет готов на столь существенные уступки, но такие случаи весьма редкие. Нельзя забывать, что, помимо покупателей, на рынке есть продавцы, со своими представлениями о текущем состоянии дел. Несмотря на дефицит спроса, они не торопятся резко снижать цену на свой объект», — заключил Сейт-Люманов.

Ранее вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз дал рекомендации по приобретению квартиры.