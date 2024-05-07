Специалист Мороз дал советы по покупке квартиры

Вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз дал рекомендации по приобретению квартиры.

«Ипотека от застройщика — это кредит по сниженной ставке, который банки выдают в партнёрстве с застройщиками. При этом девелопер компенсирует банку часть недополученной прибыли от низких процентов», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также специалист обрати внимание на длительную рассрочку, условия которой зависят от приобретаемого жилья и от того, кто её предоставляет.

«Рассрочка на недвижимость предоставляется на определённый срок (редко более трёх лет), и общая переплата всё равно будет меньше, чем в случае с классической ипотекой», — сказал Мороз.

Кроме того, по словам эксперта, существует лизинг жилья — долгосрочная аренда недвижимости с возможностью последующего приобретения квартиры в собственность.

«Лизинг для покупателей удобен, если физическое лицо не подходит под параметры банка (например, имеет нерегулярный, но достаточно высокий доход) или хочет купить квартиру, которая не проходит под критерии ипотеки конкретного банка», — заключил специалист.

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