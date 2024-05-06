Специалист Бендриков дал рекомендации по покупке недвижимости

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал о нюансах при покупке недвижимости.

В первую очередь стоит подробно узнать о транспортной доступности выбранной локации, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«Потому что зачастую люди имеют в семье одну машину, а поскольку им нравится квартира в новом ЖК, то они сталкиваются с огромными проблемами, такими как отсутствие транспортной или любой другой инфраструктуры», — сказал Бендриков.

Специалист также обратил внимание на необходимость проверки паспорта собственника недвижимости, а также свежей выписки из ЕГРН.

«В ней можно будет уточнить сразу информацию о наличии каких-либо ограничений, таких как ипотека, или залог там, или наличие наложенных обременений судебным приставом за какие-то финансовые долги», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью.