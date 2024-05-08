В районах Ямала начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны

В районах Ямало-Ненецкого автономного округа начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. В акции участвуют волонтёры, главы муниципалитетов, работники культуры, местные жители.

Об этом сообщает «Ямал 1».

В частности, глава Салехарда Алексей Титовский съездил к ветерану труда Фёдору Риттеру. В гости к ветеранам и труженикам тыла выехал и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

Также стало известно, что на территории мемориала «Концлагерь «Красный» в Симферополе состоялась акция «Свеча памяти», передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

Участники возложили цветы и лампады к Стене скорби и почтили память узников концлагеря минутой молчания.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.