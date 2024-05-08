Дерматолог Суворова дала советы по защите кожи от солнца

Дерматолог Марина Суворова дала рекомендации, как обезопасить кожу от воздействия солнечных лучей.

Лучше исключить нахождение на открытом солнце в период с 11:00 до 16:00, а также пользоваться средством с самой сильной степенью SPF, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Можно использовать продукты и непосредственно перед выходом из дома, но в случае если они содержат несколько фильтров либо сугубо физические фильтры. Обновлять средство каждые два часа», — сказала специалист.

По словам Суворовой, лучше выбирать SPF с минеральными фильтрами, оксидом цинка и диоксидом титана.

«И не забывать наносить SPF и на неочевидные зоны — под коленками, на губы, веки и уши», — сказала дерматолог.

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