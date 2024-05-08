Диетолог Гридина рассказала, как не набрать вес в праздники

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина дала рекомендации, как не набрать вес в праздники.

«Постарайтесь создать тарелку, где половина будет овощной, четверть состоять из белка, а ещё одна четверть — из круп и хлеба», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, стоит заранее рассчитать количество калорий блюд и добавить диетические продукты.

«Это может быть греческий салат, запечённые овощи — кабачки, баклажаны, помидоры или гуакамоле с томатами и огурцами», — сказала диетолог.

При предрасположенности к перееданию от стресса, лучше подготовить здоровые перекусы.

Также к избыточному потреблению еды и напитков может привести недостаток сна.

«Постарайтесь выспаться перед праздниками и во время них. Помните о главном: праздники — это время для наслаждения обществом близких и родных», — заключила эксперт.

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