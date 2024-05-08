Космонавт Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города

Лётчик-космонавт Олег Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Артемьева.

«Севастопольцы, я неоднократно наблюдал ваш город с борта Международной космической станции и смело могу сказать, что его не спутаешь ни с одним другим на нашей планете — узнаваемые поля, горный ландшафт, зелёное одеяло лесов и очертания легендарной Севастопольской бухты», — заявил Артемьев.

По его словам, самое большое богатство Севастополя — это люди, сильные, стойкие и отважные.

«Такими вы были 80 лет назад и такие вы есть и сейчас», — добавил космонавт.

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