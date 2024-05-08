Десайи посоветовал Мбаппе перейти в клуб из Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи дал совет нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе касаемо его будущего.

«Я не думаю, что «Реал» — идеальный вариант в его случае. Неизвестно, будет ли Мбаппе игроком старта. За £350 млн я бы уехал на один год в Саудовскую Аравию, а затем вернулся бы», — цитирует Десайи GFFN.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале».