Десайи посоветовал Мбаппе перейти в клуб из Саудовской Аравии
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«Я не думаю, что «Реал» — идеальный вариант в его случае. Неизвестно, будет ли Мбаппе игроком старта. За £350 млн я бы уехал на один год в Саудовскую Аравию, а затем вернулся бы», — цитирует Десайи GFFN.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале».